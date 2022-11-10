Архбюро «Пломбир» в десятке лучших в России

У ребят пока не так много реализованных проектов, но в каждом из них читается стремление переосмыслить современный минимализм. Пространства получаются тактильными за счет материалов, света и деталей.

Важные проекты, которые отметила Афиша — реновация отеля «Горки» и мини-офис нижегородской компании Dreamlaser.

«Наша команда объединена целью создавать объекты, которые меняют окружающий контекст, будь это рекреационное пространство, жилой комплекс или общественный интерьер. Для нас важно, чтобы реализованные проекты были не только качественными и эстетически ценными продуктами, но и объединяли пользователей, учили и мотивировали на созидание», — отмечает руководитель Plombir Architectural Bureau Дмитрий Соколов.

С полным списком десяти лучших молодых архитектурных бюро России можно познакомиться здесь.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество «Тайный советник Архитектора»