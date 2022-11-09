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Экскурсия на нижегородский завод

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В рамках сезона Архитектурных четвергов нижегородцев приглашают посетить завод KM PRECAST. Мероприятие объединит экспертов и игроков строительной отрасли.

 

Участники познакомятся с крупнейшим в ПФО предприятием. Их производственные мощности удовлетворяют спрос на железобетонную продукцию во всем регионе.

Программа:

  • 10:00 – экскурсия по первому комплексу апартаментов в Нижнем
  • 10:30 — выезд на завод KM PRECAST
  • 11:00-12:00 — посещение производства, знакомство с продукцией завода KM PRECAST
  • 12:45 — посещение жилого комплекса КМ Мегаполис и центрального отдела продаж группы компаний Каркас Монолит

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.



 

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