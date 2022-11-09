Ярмарка-распродажа в Нижнем

На нижегородской ярмарке снова будут топить печь, угощать душистым чаем и мастерить сувениры. Здесь пройдет ярмарка-продажа «Осенний дар» 11 и 12 ноября.
На «Осенний дар» приедут фермеры региона и мастера-ремесленники. Детям можно будет бесплатно прокатиться на карусели и паровозике, а всей семьей – поучаствовать в мастер-классах.
Нижегородцев ждет продукция фермерских и личных хозяйств, предприятий и семейных пасек.
Время проведения — с 10:00–18:00. Вход свободный.
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Фото: Нижний800
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