Команда тревел-шоу посетила Нижний

Новый выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть» посвятили столице Приволжья. Нижний признали точкой на карте России с максимальным гастро-разнообразием.
В городе ведущий попробовал морковную мнишку и калью из пяти видов рыбы, Городецкий пряник, шаурму, буррито, азиатскую лапшу, индийскую и русскую кухню, а также заглянул в несколько баров.
А еще прогулялся по Рождественской и Нижневолжской набережной, посетил рынок в «Жар-Птице».
Смотрим!
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