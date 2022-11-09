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Команда тревел-шоу посетила Нижний

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Новый выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть» посвятили столице Приволжья. Нижний признали точкой на карте России с максимальным гастро-разнообразием.

 

В городе ведущий попробовал морковную мнишку и калью из пяти видов рыбы, Городецкий пряник, шаурму, буррито, азиатскую лапшу, индийскую и русскую кухню, а также заглянул в несколько баров.

А еще прогулялся по Рождественской и Нижневолжской набережной, посетил рынок в «Жар-Птице».

Смотрим!

 

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