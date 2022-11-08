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Лекция по ленд-арту в Нижнем Новгороде

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Что такое ленд-арт? Культуролог и художник Алексей Старков проведет лекторий в Арсенале и расскажет об этом виде искусства.

 

Ленд-арт — искусство, возникшее как протест художников против коммерции галерей. Художники стали осваивать природные безлюдные пространства и создавать произведения под открытым небом.

Участники лекции узнают:

  • можно ли создать произведение искусства, которое видно только с воздуха
  • где грань между искусством и норой животного
  • и как взять в соавторы солнце, ветер и дождь

Подробности здесь.

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Фото: архив пресс-служб

 

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