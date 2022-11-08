Лекция по ленд-арту в Нижнем Новгороде

Что такое ленд-арт? Культуролог и художник Алексей Старков проведет лекторий в Арсенале и расскажет об этом виде искусства.
Ленд-арт — искусство, возникшее как протест художников против коммерции галерей. Художники стали осваивать природные безлюдные пространства и создавать произведения под открытым небом.
Участники лекции узнают:
- можно ли создать произведение искусства, которое видно только с воздуха
- где грань между искусством и норой животного
- и как взять в соавторы солнце, ветер и дождь
Подробности здесь.
12+
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Фото: архив пресс-служб
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