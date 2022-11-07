Эко-диктант стартует в Нижнем

В прошлом году регион занял шестое место среди всех субъектов России по числу участников. К нему присоединились более 100 тысяч жителей региона.

«Экологический диктант – самый крупный онлайн-проект в сфере экологии в нашей стране. Он дает возможность проверить не только свои познания в экологии, но и уровень эрудиции», — сказали организаторы.

Задания диктанта составлены для четырех категорий участников и отличаются по степени сложности. После проверки результатов и подсчета баллов участники получат сертификаты и дипломы победителей.

Чтобы принять участие необходима регистрация.







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Фото: unsplash