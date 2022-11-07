Фестиваль «Да, шеф!» вышел в финал Национальной премии

Фестиваль проходил в парке «Швейцария» 6 и 7 августа и собрал почти 100 тысяч гостей.

«Да, шеф!» будет бороться за победу в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Ранее шеф всея Руси Константин Ивлев рассказал главреду «НН.Собака.ru» и ресторанному критику Катерине Смирновой о роли личности повара в истории и о том, как разочаровался в ресторанном бизнесе и критиках.







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Фото: архив пресс-служб





