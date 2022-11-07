Стало известно, на каких парковках Нижнего будут брать штрафы

Речь идет о парковочных зонах на улице Костина и площади Горького. Получается, в городе будет полноценно функционировать четыре платные парковки (включая улицу Рождественскую и Нижне-Волжскую набережную).

Остальные парковки продолжат работать в тестовом режиме. Владельцам автомобилей, которые не оплатят пользование парковкой, начнут приходить штрафы.

«Поэтому рекомендуем нижегородцам, которые собирались, но еще не успели, оформить соответствующие парковочные разрешения через региональный портал Госуслуг или МФЦ», — отметили в администрации.

Согласно информации, за полтора года работы платных парковок ими воспользовались более 110 000 нижегородцев.









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Фото: unsplash