Музыкальная прогулка в Арсенале

Перформативно-музыкальная прогулка по выставке «Между землей и небом» пройдет в Арсенале 9 ноября. Разные художественные стили, направления и сюжеты найдут отклик в звуковом потоке.
На концерте молодые нижегородские музыканты вместе со слушателями рассмотрят работы и будут импровизировать. Здесь и сейчас создавая свои музыкальные ассоциации с графикой Франсиско Гойи, Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга.
Участники:
- Егор Рогозин — флейта
- Николай Кустов — фагот
- Анна Суворкина — скрипка
- Екатерина Суворкина — перкуссия
Вход свободный
Концерт пройдет в экспозиции 2-го этажа (Кремль, корпус 6).
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Фото: архив пресс-служб
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