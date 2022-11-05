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Музыкальная прогулка в Арсенале

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Перформативно-музыкальная прогулка по выставке «Между землей и небом» пройдет в Арсенале 9 ноября. Разные художественные стили, направления и сюжеты найдут отклик в звуковом потоке.

 

На концерте молодые нижегородские музыканты вместе со слушателями рассмотрят работы и будут импровизировать. Здесь и сейчас создавая свои музыкальные ассоциации с графикой Франсиско Гойи, Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга.

Участники:

  • Егор Рогозин — флейта
  • Николай Кустов — фагот
  • Анна Суворкина — скрипка
  • Екатерина Суворкина — перкуссия

Вход свободный

Концерт пройдет в экспозиции 2-го этажа (Кремль, корпус 6).

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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