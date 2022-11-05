Музыкальная прогулка в Арсенале

На концерте молодые нижегородские музыканты вместе со слушателями рассмотрят работы и будут импровизировать. Здесь и сейчас создавая свои музыкальные ассоциации с графикой Франсиско Гойи, Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга.

Участники:

Егор Рогозин — флейта

Николай Кустов — фагот

Анна Суворкина — скрипка

Екатерина Суворкина — перкуссия

Вход свободный

Концерт пройдет в экспозиции 2-го этажа (Кремль, корпус 6).

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Фото: архив пресс-служб