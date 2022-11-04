Центр реставрации и консервации книг появится в Нижнем

В столице Приволжья насчитывается около 800 тысяч книг, которые нужно реставрировать в срочном порядке. Для этих целей выделят помещение в областной библиотеке имени Ленина.

На площади в триста тысяч квадратных метров появятся мастерские, лаборатории и помещения для обработки книг. Центр станет одним из самых крупных в стране.

Кроме того, всего в России создадут более сорока таких центров. Их построят в течение восьми ближайших лет.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash



