Центр реставрации и консервации книг появится в Нижнем

Первый в Нижнем центр консервации и реставрации книг откроется до конца текущего года.
В столице Приволжья насчитывается около 800 тысяч книг, которые нужно реставрировать в срочном порядке. Для этих целей выделят помещение в областной библиотеке имени Ленина.
На площади в триста тысяч квадратных метров появятся мастерские, лаборатории и помещения для обработки книг. Центр станет одним из самых крупных в стране.
Кроме того, всего в России создадут более сорока таких центров. Их построят в течение восьми ближайших лет.
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Фото: unsplash
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