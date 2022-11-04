18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Центр реставрации и консервации книг появится в Нижнем

Поделиться:

Первый в Нижнем центр консервации и реставрации книг откроется до конца текущего года.

 

В столице Приволжья насчитывается около 800 тысяч книг, которые нужно реставрировать в срочном порядке. Для этих целей выделят помещение в областной библиотеке имени Ленина.

На площади в триста тысяч квадратных метров появятся мастерские, лаборатории и помещения для обработки книг. Центр станет одним из самых крупных в стране.

Кроме того, всего в России создадут более сорока таких центров. Их построят в течение восьми ближайших лет.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: