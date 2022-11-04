Телебашня загорится триколором

Сегодня, в День народного единства, 196-метровая телебашня включит праздничную подсветку с 20:00 до 24:00.
Телебашню украсит праздничная видеооткрытка в цветах триколора. На гранях доминанты появятся изображения кремля, герба региона и памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а также текстовое поздравление «С Днем народного единства!».
Подробнее о том, как провести эти выходные, читайте в нашей традиционной афише. Дикая мешанина из собак, компьютерных приставок и группы «Любэ» ждет нас в эти праздники. А также йога, искусство и спорт. Еще представится столько возможностей натворить добрых дел, что впору переименовывать Нижний из столицы закатов в столицу благотворительности.
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Фото: Никита Духник
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