Телебашня загорится триколором

Телебашню украсит праздничная видеооткрытка в цветах триколора. На гранях доминанты появятся изображения кремля, герба региона и памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а также текстовое поздравление «С Днем народного единства!».

Подробнее о том, как провести эти выходные, читайте в нашей традиционной афише. Дикая мешанина из собак, компьютерных приставок и группы «Любэ» ждет нас в эти праздники. А также йога, искусство и спорт. Еще представится столько возможностей натворить добрых дел, что впору переименовывать Нижний из столицы закатов в столицу благотворительности.





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Фото: Никита Духник