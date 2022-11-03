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Нижний в шорт-листе конкурса «Молодежная столица России»

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Столица Приволжья претендует на звание «Молодежной столицы России». Кроме Нижнего за звание борются — Владивосток, Калининград, Красноярск, Новый Уренгой, Мурманск и Тула.

 

В Молодежной столице пройдут крупные мероприятия, конкурсы и фестивали. Кроме того, город-победитель получит символ Молодежной столицы в формате арт-объекта.

С 7 ноября в «ВКонтакте» начнут выходить выпуски ток-шоу о каждом из городов-финалистов.После чего начнется народное голосование за победителя сайте Росмолодежи.

Город будет носить соответствующее звание целый год.

 

 

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Фото: телеграм-канал ИРГСНО

 

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