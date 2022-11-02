В Нижнем запустят программу «Лидеры наследия»

В качестве примеров такой деятельности — фестиваль «Том Сойер фест». В регионе он проходит уже в пятый раз.

«Участникам удалось сделать, казалось бы, невозможное — вернуть городу целый исторический квартал церкви Трех Святителей. Новую жизнь обрело около 20 зданий» — отметил губернатор.

Уникальной деталью квартала в этом сезоне стало окно из стеклянных кирпичей Фальконье. Найти его можно на брандмауэрной стене дома № 17 по улице Короленко.

Напомним, к фестивалю «Том Сойер Фест» уже присоединился Арзамас. Включится в работу готовы Балахна, Городец и Павлово.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Telegram-канал губернатора





