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В Нижнем запустят программу «Лидеры наследия»

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Активисты, чиновники и предприниматели войдут в составы команд и будут разрабатывать проекты по включению исторических объектов в современную жизнь.

 

В качестве примеров такой деятельности — фестиваль «Том Сойер фест». В регионе он проходит уже в пятый раз.

«Участникам удалось сделать, казалось бы, невозможное — вернуть городу целый исторический квартал церкви Трех Святителей. Новую жизнь обрело около 20 зданий» — отметил губернатор.

Уникальной деталью квартала в этом сезоне стало окно из стеклянных кирпичей Фальконье. Найти его можно на брандмауэрной стене дома № 17 по улице Короленко.

Напомним, к фестивалю «Том Сойер Фест» уже присоединился Арзамас. Включится в работу готовы Балахна, Городец и Павлово.



 

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Фото: Telegram-канал губернатора



 

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