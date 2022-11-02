Концерт Jony против стендап-выступлений: лучшие культурные события Нижнего по версии горожан

Рейтинг формируется автоматически и обновляется каждый день, а позиции в нем зависят от количества проданных билетов. Если на несколько мероприятий продали их одинаковое количество, в топ попадет тот ивент, который пользовался большим спросом за последнюю неделю.

Лидеры по количеству дней в топ-10 Нижнего Новгорода: Jony (80 дней), Звери (71 день) и Matrang (61 день).

По словам команды площадки, больше всего билетов покупают на музыкальные события. На втором месте с 22% театральные спектакли, на третьем — с 9% стендап. Оставшиеся 7% между собой распределили выставки, спорт и другие события.







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