В пространстве «СВОЕ» пройдет йога в поддержку фонда «Сострадание»

После йога-класса участников ждет чаепитие в кофейне «СВОЕ». Полученные средства передадут в приют для бездомных животных «Сострадание».

Адрес: ул. Варварская, 32 («Нижполиграф»).

Регистрация здесь.

Узнать подробнее, как редакция «НН.Собака.ru» сходила на корпоративную тренировку в фитнес-центре Forma и ни капли не пожалела, можно здесь.



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