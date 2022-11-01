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В пространстве «СВОЕ» пройдет йога в поддержку фонда «Сострадание»

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Команда студии Hot Yoga проведет благотворительный класс «Собака мордой вверх!» в пространстве «СВОЕ». 6 ноября в 12:00 тренировать нижегородцев будет преподаватель студии Анастасия Рябухина.

После йога-класса участников ждет чаепитие в кофейне «СВОЕ». Полученные средства передадут в приют для бездомных животных «Сострадание».

Адрес: ул. Варварская, 32 («Нижполиграф»).

Регистрация здесь.

Узнать подробнее, как редакция «НН.Собака.ru» сходила на корпоративную тренировку в фитнес-центре Forma и ни капли не пожалела, можно здесь.
 

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