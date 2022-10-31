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Этнографический диктант напишут нижегородцы

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Международная акция «Большой этнографический диктант» стартует в столице Приволжья 3 ноября. Проект пройдет в очном и в дистанционном формате.

 

В прошлом году диктант написало более 2,5 миллиона человек из 95 стран мира. В их числе около 100 тысяч нижегородцев.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 вопросов, для участников старше 16 лет — из 30. Сам диктант длится 45 минут.

3 ноября очный диктант пройдет в Центральной городской детской библиотеке имени Горького и Дзержинском техническом колледже. Начало мероприятия – в 10.00.

Ответить на вопросы диктанта в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на сайте.



 

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