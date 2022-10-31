Этнографический диктант напишут нижегородцы

Международная акция «Большой этнографический диктант» стартует в столице Приволжья 3 ноября. Проект пройдет в очном и в дистанционном формате.
В прошлом году диктант написало более 2,5 миллиона человек из 95 стран мира. В их числе около 100 тысяч нижегородцев.
Задания для участников до 16 лет состоят из 20 вопросов, для участников старше 16 лет — из 30. Сам диктант длится 45 минут.
3 ноября очный диктант пройдет в Центральной городской детской библиотеке имени Горького и Дзержинском техническом колледже. Начало мероприятия – в 10.00.
Ответить на вопросы диктанта в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)