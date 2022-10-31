Триптих «Связь времен» восстановили в Нижнем

Специалисты очистили триптих от грязи, реконструировали поврежденные части и вернули изображению изначальный цвет. Внешнюю реставрацию координировал автор работы — Владимир Арискин. В работе использовали современные материалы и технику. Панно появилось на фасаде здания 35 лет назад.

Триптих включает сцены трудовых и военных подвигов нижегородцев, а также основные символы города.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб