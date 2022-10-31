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Триптих «Связь времен» восстановили в Нижнем

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На доме купца Мичурина на Рождественской улице восстановили монументальное панно «Связь времен - прошлое и настоящее нижегородцев». Его автор — художник Владимир Арискин. Работы стартовали в августе.

 

Специалисты очистили триптих от грязи, реконструировали поврежденные части и вернули изображению изначальный цвет. Внешнюю реставрацию координировал автор работы — Владимир Арискин. В работе использовали современные материалы и технику. Панно появилось на фасаде здания 35 лет назад.

Триптих включает сцены трудовых и военных подвигов нижегородцев, а также основные символы города.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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