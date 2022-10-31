Московские искусствоведы проведут в Нижнем мастер-классы

Деятели искусств поделятся опытом, расскажут о тонкостях профессии и ответят на вопросы студентов.

Со студентами художественного училища встретится старший преподаватель кафедры живописи и композиции Московского института имени Сурикова — Татьяна Малюкова.

Музыкальное училище имени Балакирева посетит профессор Московской консерватории имени Чайковского — Олег Худяков.

Напомним, программа «Новое передвижничество» действует более тридцати лет.

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Фото: unsplash