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Московские искусствоведы проведут в Нижнем мастер-классы

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Творческие мастерские «Новое подвижничество» пройдут 31 октября и 1 ноября. Их проведут педагоги московских вузов.

 

Деятели искусств поделятся опытом, расскажут о тонкостях профессии и ответят на вопросы студентов.

Со студентами художественного училища встретится старший преподаватель кафедры живописи и композиции Московского института имени Сурикова — Татьяна Малюкова.

Музыкальное училище имени Балакирева посетит профессор Московской консерватории имени Чайковского — Олег Худяков.

Напомним, программа «Новое передвижничество» действует более тридцати лет.

 

 

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Фото: unsplash

 

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