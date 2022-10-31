Похолодание и мокрый снег: погода в Нижнем на этой неделе

В последний октябрьский день столбики термометров покажут 0 градусов. Утром продолжится дождь со снегом, который начался еще в воскресенье. Температура воздуха в течение дня не поднимется выше +2. Ветер подует с запада со скоростью 5–5,7 метров в секунду.

Во вторник, 1 ноября, до вечера пройдет мокрый снег. Днем ожидается температура +2. Направление ветра сменится на северо-западное.

В середине недели, 2 и 3 ноября, термометры покажут от 0 до +1 градуса. Ночью снова начнется дождь со снегом. Ветер будет дуть с северо-запада, но в течение дня его порывы будут ослабевать.

В День народного единства, 4 ноября, в столице Приволжья будет пасмурно. Днем ожидается до +3, а к ночи снова похолодает до +1. Ветер придет со скоростью 2,3 метра в секунду.





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Фото: телеграм-канал ИРГСНО