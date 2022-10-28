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Площадь Минина перекроют на десять дней

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Движение транспорта по площади Минина и Пожарского ограничат с утра 29 октября до вечера 7 ноября. Перекрытие связано с празднованием Дня народного единства в Нижнем Новгороде.

 

Кроме того, 4 и 5 ноября движение ограничат по всей площади, а также по улицам Минина, Алексеевской, Ульянова, Варварской, по Верхневолжской набережной до пересечения с улицей Пискунова. Также перекроют движение по Зеленскому и Георгиевскому съездам.

В остальные дни движение закрыто для транспорта только по площади Минина и Пожарского. Для водителей организуют объезды по прилегающим улицам.


 

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Фото: pexels

 

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