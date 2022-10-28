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Хобби-кроссинг пройдет в Нижнем

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Акция по обмену предметами для хобби и творчества «Зеленая суббота» стартует в Нижнем 29 октября. Жители смогут обменяться принадлежности для любого вида искусства — шитье, вязание, лепка и многое другое.

 

«К примеру, вы купили пряжу и спицы, но за три года так и не приступили к вязанию свитера, получили в подарок кулинарную книгу, но не любите готовить или же приобрели все для скрапбукинга, но через несколько дней мучений поняли, что это не ваше. Все эти вещи наверняка пригодятся людям, живущим рядом с вами», — отмечают организаторы.

Акция пройдет с 11:00 до 14:00 в «Артели нижегородскихъ кукольниковъ» по адресу: улица Варварская, 32А (офис 415).

Кроме того, для участников подготовили мастер-класс по изготовлению куклы-оберега – он стартует в 12:00.


 

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Фото: unsplash

 

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