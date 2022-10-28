В Нижегородской «Швейцарии» открыли экотропу

Новый экскурсионный маршрут открыли в парке «Швейцария». Протяженность «Экотропы» достигает двух километров.
Для нее разработали экскурсионную программу с семью информационными стендами. Создание нового маршрута инициировали во Всероссийском обществе охраны природы. Их проект победил в конкурсе «Открытый Нижний-2022».
На открытии «Экотропы» гости и волонтеры высадили 20 саженцев лип в рамках акции «Сохраним лес». Она проходит в регионе в сентябре-октябре.
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Фото: unsplash
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