Ярмарка ремесел и «обжорный ряд»: программа фестиваля «Миллионка»

Напомним, во времена Максима Горького в этом квартале находились чайная и ночлежки. Историческую застройку первой половины XIX века тут удалось сохранить практически полностью.

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