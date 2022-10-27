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Ярмарка ремесел и «обжорный ряд»: программа фестиваля «Миллионка»

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Историческое место недалеко от Нижегородского кремля ждет нижегородцев на фестиваль. Для гостей приготовили масштабную программу: экскурсии, ярмарку ремесел, мастер-классы, лекции и выставки, турнир силачей и многое другое.

 

Telegram-канал «Горький Нижний»

Напомним, во времена Максима Горького в этом квартале находились чайная и ночлежки. Историческую застройку первой половины XIX века тут удалось сохранить практически полностью.

Подробнее о каждой активности можно узнать на сайте проекта.

А какие еще события ждут нижегородцев в предстоящий уикенд, можно узнать в нашей традиционной афише

 

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