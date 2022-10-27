Титул «Краса России» у нижегородки

Конкурс проходил в Сочи, где за победу сражались более 50 девушек со всей России.

В финале приняли участие сразу пять девушек из столицы Приволжья. Титул «Выбор дирекции» получила Регина Мезенцева, а третьей красавицей страны стала нижегородка Кристина Ким.

Кроме того, Дарья представит Россию на международном конкурсе «Мисс Земля-2023». Он традиционно проходит на Филиппинах.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб