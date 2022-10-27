Титул «Краса России» у нижегородки

«Мисс Нижний Новгород» и Cover Girl октябрьского номера журнала «НН.Собака ru» Дарья Луконькина победила в конкурсе «Краса России-2022». Она учится в Мининском университете, работает моделью и танцует в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».
Конкурс проходил в Сочи, где за победу сражались более 50 девушек со всей России.
В финале приняли участие сразу пять девушек из столицы Приволжья. Титул «Выбор дирекции» получила Регина Мезенцева, а третьей красавицей страны стала нижегородка Кристина Ким.
Кроме того, Дарья представит Россию на международном конкурсе «Мисс Земля-2023». Он традиционно проходит на Филиппинах.
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Фото: архив пресс-служб
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