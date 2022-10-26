Необычные беспозвоночные в Волге

Исследователи наткнулись на чужеродного рачка Pleuroxus denticulatus в устье реки Шача. Туда поступают теплые воды Костромской ГРЭС.

По мнению ученых, такой вид беспозвоночных мог появиться в притоке из-за интенсивного потока грузовых судов и их балластных вод.

Напомним, акватория устья Шачи никогда не замерзает. Это идеальные условия для развития чужеродной фауны.







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Фото: архив пресс-служб