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Старт музыкального фестиваля «Картинки с выставки»

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В Нижнем открылся международный фестиваль современной музыки «Картинки с выставки». Всего это шесть концертов.

 

На концертах выступят «Студия новой музыки», «OpensoundOrchestra», симфонический оркестр Нижегородской филармонии, камерный хор «Нижний Новгород», солисты Игорь Федоров и Руслан Разгуляев.

Гости услышат произведения Йорга Видманна, Джона Адамса, а также известных нижегородских и московских композиторов. Некоторые из них проведут творческие встречи, а солисты Московского ансамбля современной музыки — еще и мастер-классы.

Кроме того, на фестивале прозвучит мировая премьера Пятой симфонии Бориса Гецелева.

Регистрация на концерты.


 

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Фото: unsplash

 

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