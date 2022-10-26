Старт музыкального фестиваля «Картинки с выставки»

В Нижнем открылся международный фестиваль современной музыки «Картинки с выставки». Всего это шесть концертов.
На концертах выступят «Студия новой музыки», «OpensoundOrchestra», симфонический оркестр Нижегородской филармонии, камерный хор «Нижний Новгород», солисты Игорь Федоров и Руслан Разгуляев.
Гости услышат произведения Йорга Видманна, Джона Адамса, а также известных нижегородских и московских композиторов. Некоторые из них проведут творческие встречи, а солисты Московского ансамбля современной музыки — еще и мастер-классы.
Кроме того, на фестивале прозвучит мировая премьера Пятой симфонии Бориса Гецелева.
Регистрация на концерты.
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Фото: unsplash
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