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В Нижнем реализуют проект молодых архитекторов

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В пяти регионах России воссоздадут архитектурные проекты молодых архитекторов. Победили проекты в Туле, Липецке, Архангельске, Перми и Нижнем Новгороде.

 

Подведены итоги всероссийского конкурса для молодых урбанистов «Экосистема Города». Проекты реализуют до 2026 года.

На участие в конкурсе было подано более 600 заявок, а в финал вышли только 50 работ.

В Нижнем Новгороде участники разработали проект реконструкции здания библиотеки имени Добролюбова и прилегающей к ней территории.



 

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Фото: Telegram-канал ИРГСНО

 

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