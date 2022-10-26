В Нижнем реализуют проект молодых архитекторов

В пяти регионах России воссоздадут архитектурные проекты молодых архитекторов. Победили проекты в Туле, Липецке, Архангельске, Перми и Нижнем Новгороде.
Подведены итоги всероссийского конкурса для молодых урбанистов «Экосистема Города». Проекты реализуют до 2026 года.
На участие в конкурсе было подано более 600 заявок, а в финал вышли только 50 работ.
В Нижнем Новгороде участники разработали проект реконструкции здания библиотеки имени Добролюбова и прилегающей к ней территории.
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Фото: Telegram-канал ИРГСНО
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