Зеленая гостиная в «Заповедных кварталах»

29 октября нижегородцев приглашают собраться в теплой гостиной — обменяться комнатными растениями, расходниками и горшками, научиться правильно их пересаживать и узнать секреты ухода за ними.
Проект будет работать с 13:00 до 16:00.
- 13:00 — 16:00 обмен комнатными растениями и инвентарем
- 14:00 — 15:00 мастер-класс «Пересаживаем растение»
- 15:00 — 16:00 лекция «Лето круглый год. Секреты приручения комнатных растений»
Вход бесплатный, по регистрации.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)