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Общество

Зеленая гостиная в «Заповедных кварталах»

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29 октября нижегородцев приглашают собраться в теплой гостиной — обменяться комнатными растениями, расходниками и горшками, научиться правильно их пересаживать и узнать секреты ухода за ними.

 

Проект будет работать с 13:00 до 16:00.

  • 13:00 — 16:00 обмен комнатными растениями и инвентарем
  • 14:00 — 15:00 мастер-класс «Пересаживаем растение»
  • 15:00 — 16:00 лекция «Лето круглый год. Секреты приручения комнатных растений»

Вход бесплатный, по регистрации.


 

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