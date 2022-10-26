«Горький Джаз» в «Рекорде»

Герман — частый гость нижегородских джазовых площадок. Он выступал на сцене Кремлевского концертного зала, в «Рекорде» и театре кукол.

В этот раз гости услышат «портреты» Фрэнка Синатры, Курта Эллинга и Стиви Вандера. Инструментальное обрамление полотнам создадут саксофонист Михаил Жураков, пианист Вячеслав Золотовский, барабанщик Рустам Алиджабаров и контрабасист Сергей Жураков.

Начало концерта в 19.00

6+







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