«Горький Джаз» в «Рекорде»

27 октября «Горький Джаз» представит новую серию концертов — «Джазовые портреты». Первым исполнителем станет лауреат международного конкурса «Jazz birds» и обладатель баритона – Герман Жураков.
Герман — частый гость нижегородских джазовых площадок. Он выступал на сцене Кремлевского концертного зала, в «Рекорде» и театре кукол.
В этот раз гости услышат «портреты» Фрэнка Синатры, Курта Эллинга и Стиви Вандера. Инструментальное обрамление полотнам создадут саксофонист Михаил Жураков, пианист Вячеслав Золотовский, барабанщик Рустам Алиджабаров и контрабасист Сергей Жураков.
Начало концерта в 19.00
6+
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