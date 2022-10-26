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В Нижнем пройдет гастроквест «Ешь, пей, беги!»

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6 ноября участники пройдут маршрут из самых актуальных и вкусных кафе, баров и ресторанов города. Гости будут пить, есть, разгадывать загадки и выполнять задания, перемещаясь от одного заведения к другому. Регистрация уже открыта.

 

К участию приглашаются команды по 4-5 человек. Если не получается собрать команду, можно сообщить организаторам, они добавят гостя в уже сформированные составы.

Еда и напитки на маршруте включены в стоимость. Для регистрации на квест необходимо написать или позвонить по телефону: 8 905 195 89 84.


 

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