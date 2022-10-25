Школьные каникулы в «Заповедных кварталах»

С 27 октября по 6 ноября в квартале церкви Трех Святителей пройдут интерактивные экскурсии, квесты-путешествия и прогулки по стрит-арту.

Подробную программу можно узнать на сайте.





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Фото: Нижний 800