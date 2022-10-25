Город Общество News Общество 25 октября, 2022 Школьные каникулы в «Заповедных кварталах» Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Команда проекта запланировала масштабную программу на предстоящие школьные каникулы и ноябрьские праздники. С 27 октября по 6 ноября в квартале церкви Трех Святителей пройдут интерактивные экскурсии, квесты-путешествия и прогулки по стрит-арту.Подробную программу можно узнать на сайте. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: Нижний 800 Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 25 октября, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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