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Школьные каникулы в «Заповедных кварталах»

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Команда проекта запланировала масштабную программу на предстоящие школьные каникулы и ноябрьские праздники.

 

С 27 октября по 6 ноября в квартале церкви Трех Святителей пройдут интерактивные экскурсии, квесты-путешествия и прогулки по стрит-арту.

Подробную программу можно узнать на сайте.


 

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Фото: Нижний 800

 

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