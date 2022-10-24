Количество «Ласточек» на маршруте Нижний-Москва увеличат

Сдвоенный состав скоростного поезда «Ласточка» будет курсировать из Нижнего Новгорода в Москву в ноябрьские праздники. Об этом сообщает пресс-центр ГЖД.
Из Москвы состав отправится 3 и 6 ноября. В столицу Приволжья прибудет 4 и 7 ноября. Обратно из Нижнего поезд отправится 4 и 7 ноября.
Кроме того, в праздничные дни ноября между Нижним Новгородом и Москвой запустят дополнительные поезда №35/36 и №48/47. Кроме того, еще один поезд №51/52 свяжет Нижний с Ижевском и Казанью.
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Фото: пресс-служба ГЖД
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