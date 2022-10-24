Количество «Ласточек» на маршруте Нижний-Москва увеличат

Из Москвы состав отправится 3 и 6 ноября. В столицу Приволжья прибудет 4 и 7 ноября. Обратно из Нижнего поезд отправится 4 и 7 ноября.

Кроме того, в праздничные дни ноября между Нижним Новгородом и Москвой запустят дополнительные поезда №35/36 и №48/47. Кроме того, еще один поезд №51/52 свяжет Нижний с Ижевском и Казанью.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: пресс-служба ГЖД