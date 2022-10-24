18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Новогодние праздники в Нижнем посвятят семейному отдыху

Поделиться:

В 2022 году Нижний Новгород стал «Столицей детского туризма России». В новогодние праздники акцент сделают на семейный отдых.

 

Мероприятия будут проводиться в городских парках и скверах, откроются катки и тематические зоны.

По-прежнему, пройдут детские представления в образовательных учреждениях, театрах, досуговых центрах. При этом большое внимание организаторы уделят культурной, образовательной и спортивной составляющей.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: