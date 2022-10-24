Новогодние праздники в Нижнем посвятят семейному отдыху

В 2022 году Нижний Новгород стал «Столицей детского туризма России». В новогодние праздники акцент сделают на семейный отдых.
Мероприятия будут проводиться в городских парках и скверах, откроются катки и тематические зоны.
По-прежнему, пройдут детские представления в образовательных учреждениях, театрах, досуговых центрах. При этом большое внимание организаторы уделят культурной, образовательной и спортивной составляющей.
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Фото: unsplash
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