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Заморозки и дожди: погода в Нижнем на этой неделе

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Новая рабочая неделя обещает быть пасмурной и холодной. Прогнозируют заморозки.

 

В понедельник, 24 октября, днем температура воздуха поднимется до отметки в +6 градусов, к вечеру ожидается до +3. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3,8 метра в секунду.

Во вторник, 25 октября, целый день будет пасмурно и до +4 градусов в дневные часы, а ночью до -1.

В середине недели пройдут дожди, а столбики термометров покажут днем до +4, а к вечеру до +5. Порывы ветра составят 2,3 метра в секунду.

В пятницу, 27 октября, будет пасмурно, ожидается небольшое потепление до +6, вечером — +3.



 

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Фото: unsplash

 

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