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Городецкий пряник лидирует на Russian Traveler Awards

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Во всероссийском туристическом конкурсе «Russian Traveler Awards 2022» лидирует городецкий пряник. Его выдвинули в номинации «Национальное блюдо/продукт».

 

Сейчас пряник набрал уже 23% голосов.

В Городце их до сих пор выпекают по старинным технологиям, используя для этого «пряничные доски», которые вырезают местные мастера. А еще пряники глазируют с двух сторон, что позволяет сохранить их свежесть.

Итоги конкурса подведут в ноябре и опубликуют на сайте конкурса и в журнале.

Поддержать Городец и отдать свой голос можно здесь.


 

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Фото: сайт проекта

 

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