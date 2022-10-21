Городецкий пряник лидирует на Russian Traveler Awards

Сейчас пряник набрал уже 23% голосов.

В Городце их до сих пор выпекают по старинным технологиям, используя для этого «пряничные доски», которые вырезают местные мастера. А еще пряники глазируют с двух сторон, что позволяет сохранить их свежесть.

Итоги конкурса подведут в ноябре и опубликуют на сайте конкурса и в журнале.

Поддержать Городец и отдать свой голос можно здесь.





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Фото: сайт проекта