Городецкий пряник лидирует на Russian Traveler Awards

Во всероссийском туристическом конкурсе «Russian Traveler Awards 2022» лидирует городецкий пряник. Его выдвинули в номинации «Национальное блюдо/продукт».
Сейчас пряник набрал уже 23% голосов.
В Городце их до сих пор выпекают по старинным технологиям, используя для этого «пряничные доски», которые вырезают местные мастера. А еще пряники глазируют с двух сторон, что позволяет сохранить их свежесть.
Итоги конкурса подведут в ноябре и опубликуют на сайте конкурса и в журнале.
Поддержать Городец и отдать свой голос можно здесь.
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Фото: сайт проекта
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