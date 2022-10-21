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Запуск подъемника в Нижнем перенесли на 2023 год

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Канатный подъемник на площади Сенной планируют запустить в первом квартале 2023 года. Итоговая стоимость строительства достигла 220 миллионов рублей, что на 40% больше начальной цены.

 

Строительство подъемника стартовало еще в 2020 году.

Объект рассчитывали запустить еще в 2021 году, но сроки неоднократно переносили.

Подъемник поможет прыгунам с трамплина добираться наверх — сейчас они поднимаются по лестнице. Планировалось, что использовать его смогут и обычные пассажиры, когда добираются с набережной Гребного канала до Сенной.



 

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Фото: news.myseldon.com

 


 

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