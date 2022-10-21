Запуск подъемника в Нижнем перенесли на 2023 год

Строительство подъемника стартовало еще в 2020 году.

Объект рассчитывали запустить еще в 2021 году, но сроки неоднократно переносили.

Подъемник поможет прыгунам с трамплина добираться наверх — сейчас они поднимаются по лестнице. Планировалось, что использовать его смогут и обычные пассажиры, когда добираются с набережной Гребного канала до Сенной.







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Фото: news.myseldon.com



