Запуск подъемника в Нижнем перенесли на 2023 год

Канатный подъемник на площади Сенной планируют запустить в первом квартале 2023 года. Итоговая стоимость строительства достигла 220 миллионов рублей, что на 40% больше начальной цены.
Строительство подъемника стартовало еще в 2020 году.
Объект рассчитывали запустить еще в 2021 году, но сроки неоднократно переносили.
Подъемник поможет прыгунам с трамплина добираться наверх — сейчас они поднимаются по лестнице. Планировалось, что использовать его смогут и обычные пассажиры, когда добираются с набережной Гребного канала до Сенной.
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Фото: news.myseldon.com
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