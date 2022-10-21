Части триптиха «Связь времен» обновили в Нижнем

Художник-монументалист Владимир Арискин 35 лет назад создал триптих. Сейчас именно он реставрирует панно.

Основные сюжеты на каждой из частей триптиха восстановлены. Уже полностью готовы его правая и центральная части. Сейчас прорабатывают сложные детали и технические участки.

Реставрацию планируют завершить в течение 2-3 недель.

Напомним, панно «Связь времен» создали к 70-летию Октябрьской революции.







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Фото: архив пресс-служб