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Части триптиха «Связь времен» обновили в Нижнем

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Правую и центральную части части триптиха «Связь времен» полностью отреставрированы. Общая готовность панно оценивается в 80%.

 

Художник-монументалист Владимир Арискин 35 лет назад создал триптих. Сейчас именно он реставрирует панно.

Основные сюжеты на каждой из частей триптиха восстановлены. Уже полностью готовы его правая и центральная части. Сейчас прорабатывают сложные детали и технические участки.

Реставрацию планируют завершить в течение 2-3 недель.

Напомним, панно «Связь времен» создали к 70-летию Октябрьской революции.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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