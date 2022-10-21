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Заморозки ожидаются в Нижнем

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В приближающиеся выходные в столице Приволжья будет достаточно холодно, а по ночам ожидаются заморозки.

 

Сегодня, 21 октября, днем температура воздуха поднимется до отметки в +4 градуса. Пройдет небольшой дождь. В субботу, 22 октября, осадков не ожидается. Днем прогнозируют до +5, а ночью до -2 градусов.

В воскресенье, 23 октября, ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Днем ожидается небольшое потепление до +8 градусов, ночью около 0.

На следующей неделе ожидается похолодание.


 

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Фото: telegram-канал ИРГСНО

 

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