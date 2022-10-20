Кластер «Модный Горький» создадут в Нижнем

Его планируют разместить в домах по улице Короленко №№ 38, 40 и 42. Часть объектов еще находится на этапе реставрации.

Кроме того, в заповедном квартале планируют реализовать и другие проекты: «Историческая кондитерская» с Тайным садом, «Дети Кулибина» и «Общественно-культурный центр». Уже придуманы туристические программы, сейчас ведется работа над проектно-сметной документацией.

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Фото: архив пресс-служб