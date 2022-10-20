В Большом Болдино открылась обновленная библиотека

В здании реконструировали фасад и крыльцо, сделали пандус, выполнили современную отделку помещений. Купили новую мебель, компьютеры, мультимедиа-оборудование. Книжный фонд увеличился на четыре тысячи книг.

Тематика произведений поэта вписана в интерьер. Здесь и игровое пространство под Лукоморским дубом, и полки открытого хранения, складывающиеся в фамилию Пушкин.

Кроме того, создано рабочее место для слабовидящих горожан.









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Фото: архив пресс-служб