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В Большом Болдино открылась обновленная библиотека

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Это первое событие в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Его отметят в 2024 году.

 

В здании реконструировали фасад и крыльцо, сделали пандус, выполнили современную отделку помещений. Купили новую мебель, компьютеры, мультимедиа-оборудование. Книжный фонд увеличился на четыре тысячи книг.

Тематика произведений поэта вписана в интерьер. Здесь и игровое пространство под Лукоморским дубом, и полки открытого хранения, складывающиеся в фамилию Пушкин.

Кроме того, создано рабочее место для слабовидящих горожан.




 

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Фото: архив пресс-служб

 

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