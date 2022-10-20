В Большом Болдино открылась обновленная библиотека

Это первое событие в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Его отметят в 2024 году.
В здании реконструировали фасад и крыльцо, сделали пандус, выполнили современную отделку помещений. Купили новую мебель, компьютеры, мультимедиа-оборудование. Книжный фонд увеличился на четыре тысячи книг.
Тематика произведений поэта вписана в интерьер. Здесь и игровое пространство под Лукоморским дубом, и полки открытого хранения, складывающиеся в фамилию Пушкин.
Кроме того, создано рабочее место для слабовидящих горожан.
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Фото: архив пресс-служб
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