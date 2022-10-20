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«Пакгаузы» в шорт-листе премии от журнала Сноб

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Нижегородские ​​Пакгаузы на Стрелке вошли в шорт-лист премии «Сделано в России» в номинации «Креативные пространства».

Всего в конкурсе было три этапа: формирование лонг-листа, отбор номинантов и финальное голосование. Оно завершится 25 ноября.

Среди конкурентов — московский ГЭС-2, кинотеатр «Художественный», креативный кластер и новый центр притяжения Суздаля.

Итоги подведут 30 ноября на церемонии в Театре Ермоловой в Москве.

Поддержать Нижний можно здесь.



 

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