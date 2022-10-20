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Нижегородцы увидят солнечное затмение

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Днем 25 октября жители города увидят солнечное затмение. В Нижнем его можно наблюдать с 12:30 до 14:57.

 

Наибольшая фаза затмения — в 13:44. Закрыто будет 69% солнечного диска.

«Ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце без специальных средств защиты. Солнечные очки не годятся - они пропускают слишком много света. Подойдут специальные очки для наблюдения, сварочные маски, рентгеновские фотоснимки», — отмечают эксперты нижегородского планетария.

Кроме того, наблюдения за затмением организуют и в планетарии. Мероприятия начнутся в 12:30. Далее на крыше и в залах пройдут научные лекции, демонстрации и наблюдения.

Билеты будут доступны в кассе планетария имени Гречко перед началом сеанса.



 

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Фото: unsplash

 

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