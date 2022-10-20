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Благотворительная акция «Доброе утро» в Нижнем

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В кофейне Архитектор кофе проходит благотворительная акция в пользу нижегородского благотворительного фонда «Алиса».

 

Команда кофейни совместно с фондом «Алиса» запускает проект «Доброе утро».

До 31 октября, покупая утренний кофе в Архитектор кофе до 11 утра, 11% от каждого напитка уйдет в пользу фонда.

Напомним, фонд «Алиса» занимается профилактикой социального сиротства, помогает детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям в трудной жизненной ситуации.

Адрес: Верхне-Волжская набережная, 2.

 

 

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