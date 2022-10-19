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Нижний получит 1,8 млрд рублей на создание террасного парка

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3,46 млрд рублей потратят на проектирование и строительство террасного парка в Почаинском овраге. Софинансирования из городского бюджета — только 0,1%.

 

На создание парка, а также на работы по реконструкции коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склонов направят межбюджетные трансферты.

Общая стоимость проектирования и строительства оценивается в 3,46 миллиарда рублей.

Работы стартуют в 2023 году.

В парке планируют создать сеть непрерывных пешеходных и велосипедных дорожек, и зоны отдыха. Также высадят более 1,3 тысячи деревьев и почти 11 тысяч кустарников. Также построят пешеходный тоннель под улицей Добролюбова и обновят коллектор ливневой канализации.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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