Гастроли музея «В тишине» в Доме Архитектора

C 20 октября по 11 декабря в Доме Архитектора пройдут гастроли первого в России музея «В тишине».
Команда проекта через игровую форму знакомит гостей с миром глухих и слабослышащих людей. Экскурсоводами музея работают носители тишины.
Ежедневно с 10:00 до 20:00 часов посетители смогут поучаствовать в следующих программах:
- Интерактивная экскурсия
- Мастер-класс «Угадай аромат»
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты»
Подробности здесь.
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Фото: Наталья Арсланова
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