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Гастроли музея «В тишине» в Доме Архитектора

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C 20 октября по 11 декабря в Доме Архитектора пройдут гастроли первого в России музея «В тишине».

 

Команда проекта через игровую форму знакомит гостей с миром глухих и слабослышащих людей. Экскурсоводами музея работают носители тишины.

Ежедневно с 10:00 до 20:00 часов посетители смогут поучаствовать в следующих программах:

  • Интерактивная экскурсия
  • Мастер-класс «Угадай аромат»
  • Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Подробности здесь.



 

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Фото: Наталья Арсланова

 

 

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