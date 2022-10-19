Гастроли музея «В тишине» в Доме Архитектора

Команда проекта через игровую форму знакомит гостей с миром глухих и слабослышащих людей. Экскурсоводами музея работают носители тишины.

Ежедневно с 10:00 до 20:00 часов посетители смогут поучаствовать в следующих программах:

Интерактивная экскурсия

Мастер-класс «Угадай аромат»

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Подробности здесь.







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Фото: Наталья Арсланова