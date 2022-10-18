Нижний попал в десятку городов для романтических поездок

В топ-10 популярных направлений для осенних романтических поездок вдвоем вошел Нижний Новгород. Данные опубликовали аналитики сервиса Tvil.ru.
Лидерами рейтинга признаны Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Далее следуют Казань, Кисловодск, Калининград и Гагра. В первой десятке городов восьмое место занимает Нижний Новгород.
Замыкают рейтинг Екатеринбург и Минск.
Аналитики отмечают, средняя продолжительность осенних поездок в Нижний составляет два дня. Одна ночь в столице Приволжья обойдется примерно в 2 665 рублей.
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Фото: telegram-канал ИРГСНО
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