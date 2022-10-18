Кунсткамера в ПИМУ

В Приволжском исследовательском медуниверситете открылась кунсткамера. Раньше она была доступна только для студентов, теперь для всех желающих старше 15 лет.
Среди экспонатов музея: сиамские близнецы, стопа длинной 50 сантиметров и разные виды опухолей. Всего более 300 уникальных экспонатов.
Музей будет открыт по четвергам. Попасть на бесплатную экскурсию могут группы до 15 человек по предварительной записи: 438-91-47.
В будущем музей сделают цифровым и посетить его можно будет виртуально.
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