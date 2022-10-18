18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Кунсткамера в ПИМУ

Поделиться:

В Приволжском исследовательском медуниверситете открылась кунсткамера. Раньше она была доступна только для студентов, теперь для всех желающих старше 15 лет.

 

Среди экспонатов музея: сиамские близнецы, стопа длинной 50 сантиметров и разные виды опухолей. Всего более 300 уникальных экспонатов.

Музей будет открыт по четвергам. Попасть на бесплатную экскурсию могут группы до 15 человек по предварительной записи: 438-91-47.

В будущем музей сделают цифровым и посетить его можно будет виртуально.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: