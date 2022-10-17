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Общество

Масштабная реставрация в квартале церкви Трех Святителей

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28 исторических домов в границах улиц Новая – Короленко – Славянская - Студеная стали центром масштабной реставрации.

 

С 2018 года здесь обновлены фасады восьми домов по улице Короленко – №16, №17 и №18, а также по улице Новой – №20, №20а, №22, №22а и №21/11. Кроме того, благодаря акции «Арт-окно» окна и двери 16 исторических домов в центре города защитили от проникновения и поджогов.

Сейчас ведется реставрация дома №1 по улице Славянской и противоаварийные работы на флигеле усадьбы Седова. 



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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