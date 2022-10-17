Город Общество News Общество 17 октября, 2022 Метеорит за 231 млн продают в Нижнем Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Нижегородец продает на сайте бесплатных объявлений метеорит. Тело космического происхождения он оценил в 231 миллион рублей. Продавец не оставил каких-либо подробных характеристик. Он пообещал предоставить всю информацию по запросу. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: unsplash Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 17 октября, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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