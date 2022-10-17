18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Метеорит за 231 млн продают в Нижнем

Поделиться:

Нижегородец продает на сайте бесплатных объявлений метеорит. Тело космического происхождения он оценил в 231 миллион рублей.

 

Продавец не оставил каких-либо подробных характеристик. Он пообещал предоставить всю информацию по запросу.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: