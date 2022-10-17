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Похолодание до +1: погода в Нижнем на этой неделе

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Новая рабочая неделя обещает быть пасмурной и холодной. Температура воздуха опустится до +1, сообщают синоптики.

 

Сегодня, 17 октября, утром будет облачно и пасмурно, обещают небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +8 градусов. Вечером и ночью термометры покажут +6. Скорость юго-западного ветра будет до шести метров в секунду.

Во вторник, 18 октября, с утра воздух прогреется до +7 градусов, такая же температура сохранится днем, но пройдут небольшие дожди. Вечером и ночью возможны осадки при температуре +6.

В середине недели сохранится пасмурная погода с небольшими дождями. Утром термометры покажут +5, днем потеплеет до +8. К ночи похолодает до +5. Ветер сменит направление на северо-западное со скоростью 2,1 метра в секунду.

В пятницу, 21 октября, утром похолодает до +1, днем воздух прогреется до +5 градусов. Ночью термометры покажут +3. Ветер придет с северо-запада со скоростью 2,5 метра в секунду.

 

 

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Фото: telegram-канал ИРГСНО

 

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